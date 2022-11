An der Polizei-Demo am 28. November beteiligen sich auch Brüssels Notdienste und Feuerwehren

Die Notdienste und die Feuerwehren in der belgischen Hauptstadt sind nicht erst seit gestern Ziel von Gewalt oder verbalen Anfeindungen, wenn sie im Einsatz sind, wie die Gewerkschaften dazu mitteilen: „Man bewirft uns mit Gegenständen, beschießt und mit Feuerwerkskörpern oder Krachern und nicht selten wird auch körperliche Gewalt gegen uns angewendet.“

In der Brüsseler Hauptstadt-Region sei die Feuerwehr inzwischen auch das Opfer von organisierter Gewalt, hieß es am Wochenende in der frankophonen Sonntagszeitung „7 sur 7“ dazu.

Die Demonstration gegen Gewalt gegen die Polizei ist eine Reaktion auf einen Angriff auf zwei Polizisten, bei dem am Abend des 10. Novembers in Schaarbeek am Brüsseler Nordbahnhof ein Beamter durch Messerstiche ums Leben kam und ein zweiter schwer verletzt wurde.