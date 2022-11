Belgiens Armee lockert die Rekrutierungskriterien für neue Soldaten

Die belgische Armee reformiert das Auswahlverfahren für die Rekrutierung von neuen Soldaten, denn diese würden den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen, teilte Bundesverteidigungsministerin Ludivine Dedeonder (PS) mit. In der Diskussion stehen hier z.B. die Anforderungen an die Sehstärke von Piloten, wie die Zeitungen des flämischen Mediahuis-Verlags am Montag melden.