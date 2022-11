Erneut müssen Kinderkrippen in Flandern eine Zeit lang geschlossen werden

Mehrere Eltern hatten sich über die Krippe „Het Warm Nestje“ (etwa „Das warme Nestchen“) im limburgischen Bilzen beschwert. Das betraf unter anderem den Vorwurf, dass dort die Kleinkinder zum Essen gezwungen werden sollen. Inzwischen wird in dieser Krippe im Auftrag der Landesagentur für Kleinkindbetreuung in Sachen Kindesmisshandlung ermittelt.

Die Gemeindeverwaltung von Bilzen sucht derweil nach einer Lösung für die Betreuung der insgesamt 24 Kinder, die in der betroffenen Krippe täglich aufgenommen werden. Möglicherweise können einige Kleinkinder auch in Krippen oder Einrichtungen in anderen Gemeinden in der Umgebung von Bilzen betreut werden.

In letzter Zeit häufen sich Fälle von Problemen in Kinderkrippen in Flandern und zuletzt trat die Leiterin der Landesbehörde zurück, weil ihr vorgeworfen wurde, ihre Agentur nicht im Griff zu haben.