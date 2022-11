Flanderns Christdemokraten widersetzen sich verpflichteten Gemeindefusionen

Flanderns Innenminister Somers hatte am Samstag in der flämischen Tageszeitung Het Belang van Limburg den Vorschlag gemacht, dass die Landesregierung Gemeindefusionen strukturell angehen solle. Der flämische Liberale denkt dabei an nur noch 100 Gemeinden in Flandern statt wie bisher noch etwa 300.

Doch von einer dahingehenden Verpflichtung hält der christdemokratische Parteivorsitzende Mahdi nicht viel: „Wer fusionieren will, der soll das tun können, doch man sollte die Gemeinden selbst aussuchen lassen, welchen Partner sie wollen und auf Basis welcher spezifischen Notwendigkeiten und welchen Nöten und Wünschen der Bürger dies geschehen soll. Von erzwungenen Hochzeiten kommt zumeist nichts Gutes.“

Die CD&V befürchtet, dass viele Gemeinden auf diese Weise einer größeren Stadt angegliedert werden und so ihre Identität zu verlieren drohen: „Ländliche Gemeinden wollen gerade ihre Eigenheiten behalten und schützen. Das kann man nicht machen, indem man sie gegen ihren Willen von Städten schlucken lassen will.“