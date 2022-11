Oktober 2022 war ein Rekordmonat für Verkehrsstaus in Flandern - Woran liegt das?

Hinzu kommt noch individuell seit 2021 bzw. seit dem Auslaufen der Corona-Pandemie ein enorm steigender Transport von Mikrochips z.B. für die Automobilindustrie.

Im Oktober 2022 legten alle LKW zusammen alleine auf den Landstraßen und Autobahnen im belgischen Bundesland Flandern rund 12,3 Millionen Kilometer zurück - pro Werktag.

Und drittens, so Beeckman abschließend, gab es im Oktober einige sehr große Baustellen mit umfassenden Straßenbauarbeiten in Flandern: „Oben an waren die notwendigen Reparaturen am Viadukt von Merksem, wodurch der Verkehr rund um Antwerpen einige Tage lang felsenfest saß.“