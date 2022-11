Über 80 % weniger russische Diamanten in Antwerpen durch den USA-Boykott gehandelt

Der Diamantensektor in Antwerpen ist auf Bitten der belgischen Bundesregierung letzten Monat nicht in das neue europäische Sanktionspaket der EU gegen Russland aufgenommen woden. Deshalb erfolgte kein Verbot von russischen Diamanten. Und doch sinken die Importzahlen aus Richtung Russland sehr stark um 83 %. Nach Ansicht des Sektors und auch der BNB liegt das am US-Boykott gegen russische Diamanten, der bereits vor einigen Monaten verhängt wurde.

Tom Neys vom Antwerpener Diamantensektor kann dies nur bestätigen: „Der Boykott sorgt dafür, dass weniger Interesse besteht, Diamanten aus Russland zu kaufen. Die USA sind noch immer unser größter Absatzmarkt für Diamanten. Sie haben deutliche Spielregeln zu dem, was russische Diamanten betrifft, aufgestellt. Und das bedeutet, dass sich der Markt anpassen muss. Das ist für die meisten großen Unternehmen kein Problem, denn deren Vorräte sind gut gefüllt. Für kleinere Unternehmern mit kleineren Lagern ist es allerdings schwieriger, jetzt neue Lieferanten zu finden.“