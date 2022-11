68 Entlassungen: Reform- und Sparplan bei der VRT angenommen

Die Gewerkschaften hatten dem Medienminister eine Petition mit 30.000 Unterschriften überreicht, mit der darum gebeten wird, "Thuis" beim flämischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu belassen.

"Transformationsplan"

Die Outsourcing von "Thuis" an ein externes Produktionshaus ist Teil des Reform- und Sparplans bei der VRT. Die VRT-Direktion muss in den kommenden drei Jahren 25 Mio. € einsparen, bei gleichzeitiger Anpassung des Rundfunks an die digitale Zukunft in der Medienlandschaft.

Das wird auf der einen Seite auch über Personalabbau geschehen, bei gleichzeitiger Neueinstellung von Mitarbeitern mit Profilen, die der digitalen Herausforderung entsprechen. Am Montag wurde der Plan ein letztes Mal von befugten Sektor-Ausschuss besprochen, bevor er dem VRT-Verwaltungsrat zur abschließenden Lesung vorgelegt wurde. Hier gab es denn erwartungsgemäß die Zustimmung. Diese zieht 68 direkte Entlassungen nach sich. Ursprünglich geplant war, dass es 116 Kündigungen geben soll, doch dies wurde im Rahmen von Sozialverhandlungen in diesem Maße vermieden.

Die Gewerkschaften forderten noch einmal gegenüber Medienminister Dalle, dass die flämische Landesregierung die Funktionsmittel für die VRT wieder an den Index (bzw. an die Lebenshaltungskosten) anpasst.

Inzwischen sind sich alle Beteiligten einig, dass es zu lange gedauert hat, bis es zu dieser Einigung kam. Seit Monaten, genauer seit April, war bekannt, dass es zu Entlassungen im Rahmen des Transformationsplans kommt, doch bis jetzt herrschte eine gespannte Atmosphäre im Hause VRT. Von Seiten des Verwaltungsrates hieß es dazu: "Dies beendet eine lange Zeit der Unsicherheit, die das Personal der VRT erleben musste."