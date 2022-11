Belgiens katholische Kirche registrierte in einem Jahr 86 Meldungen von sexuellem Missbrauch

Zwischen Anfang Juli 2021 und Ende Juni 2022 sind bei der Meldestelle für sexuellen Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche in Belgien insgesamt 86 Meldungen zu solchen Fällen eingegangen. Dazu gehören allerdings auch Vorfälle, die weit zurückliegen. Rund drei Viertel der Meldungen betreffen Fälle, die über 30 Jahre alt sind und wo der oder die Täter bereits verstorben sind.

Nur etwa ein Viertel der gemeldeten Missbrauchsfälle sind noch nicht so lange her und die Beteiligten - Täter und Opfer - leben noch. Bei der Meldestelle heißt es dazu, dass alle Fälle, die noch nicht verjährt sind, immer an die Justiz weitergeleitet würden. Bei der Kirche heißt es dazu, dass auch die Geistlichen und die Mitarbeiter von Pfarren oder Bistümern nicht über dem Gesetz stünden.