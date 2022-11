Das Brüsseler Traditionshotel Métropole wird 2025 wiedereröffnet

Am Dienstag wurde bekannt, dass das vor zwei Jahren geschlossene Hotel an den Lone Star Fund veräußert wurde, ein Investierungsfonds. Das Hotel Métropole war eines der letzten großen Hotels in der belgischen Hauptstadt, dass noch in Händen einer Familie war. Doch jetzt trennt sich die Familie Bervoets von dem Belle Époque-Gebäude aus dem Jahr 1895.

Das Hotel war seit April 2020 geschlossen. Nach einer langen Baustelle vor der Türe, den Terroranschlägen auf Zaventem und Brüssel im Jahr 2016 und nicht zuletzt nach der Corona-Pandemie ging der Familie Bervoets die Luft aus.

Zwar wurde zwischenzeitlich das Café von einigen ehemaligen Mitarbeitern wieder geöffnet, doch es kamen zu wenig Gäste, damit sich das Ganze rentieren konnte. Auch zwischenzeitliche Events und Seminare oder auch die Bereitstellung des Hauses zu Filmaufnahmen und für Ausstellungen brachten keine Wende.