Der nächste Wurf der FIFA: Belgiens Auswärtstrikots müssen umgenäht werden

Im Inneren der Kragen der Auswärtstrikots der belgischen Fußball-Nationalmannschaft ist ein Label eingenäht, auf dem das Wort „Love“ zu sehen ist. Die FIFA verfügte jetzt, dass dieses Label bei der WM-Endrunde in Katar nicht getragen werden dürfe und begründet dies mit kommerziellen Einwänden. Damit stellt der Fußball-Weltverband den Roten Teufeln nach dem Verbot des Tragens der „One Love“-Armbinde für den Kapitän ein zweites Mal ein Bein in einer solchen Frage. In diesem Zusammenhang fährt ein flämischer Professor für Sportmanagement schweres Geschütz gegen die FIFA auf.