Einige Leuchttürme an der belgischen Nordseeküste erhalten LED-Scheinwerfer

Das Licht der Leuchttürme bleibt weiterhin so sichtbar, wie bisher. Es sind nicht die Leuchtmittel an sich, die den Schein so weit auf die Seehinaustragen, sondern die Linsen, die rund um die Lampen angebracht sind und diese sorgen dafür, dass das Licht der Leuchttürme so weit sichtbar ist. „Daran ändern die LED-Lampen nichts,“ so Goethals.

Hierbei handelt es sich übrigens nicht um handelsübliche LED-Lampen, die man im Baumarkt finden kann, so Goethals abschließend: „Diese Lampen müssen eine Mindeststärke aufweisen, denn das Licht muss mit mindestens 360 Grad scheinen. Überdies muss die Farbintensität die gleiche sein, wie bei den bisher eingesetzten Halogenlampen.“