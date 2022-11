Energiemaßnahmen am Ziel vorbei? EU-Kommission kritisiert Belgiens Haushaltsentwurf

Die EU-Kommission ist der Ansicht, dass der belgische Haushaltsentwurf nur teilweise den Richtlinien entspreche. Am 12. Juli empfahl die Kommission unserem Land in diesen Richtlinien eine „vorsichtige Haushaltspolitik“ an den Tag zu legen. So sollte Belgien das Wachstum der primären Ausgaben besser handhaben und zugleich den schwächsten Haushalten und den Unternehmen eine zielgerichtete Unterstützung zur Bewältigung der hohen Energieausgaben zukommen lassen.

Dem aber entspreche der belgische Haushaltsentwurf nicht wirklich, so die EU-Kommission bzw. nur in Teilen. Die Ausgaben in Belgien würden schneller wachsen, als Europa ermöglicht und in dieser Hinsicht könne unser Land die Unterstützungsmaßnahmen in Sachen Energiekrise nicht als Entschuldigung nutzen.

Die Kommission stellt z.B. fest, dass der Anstieg der primären Ausgaben vor allem von der automatischen Indexierung der Löhne und Gehälter der Beamten sowie der Sozialleistungen angetrieben wird und auch durch die strukturell steigenden Sozialausgaben im Zuge der starken Vergreisung der belgischen Bevölkerung und der höheren Mindestrenten.