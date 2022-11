Nach Corona: In Belgien steigen die HIV-Infizierungen wieder

2021 hingegen stellte Sciensano einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr fest. Wohl durch die Corona-Maßnahmen sanken die HIV-Neuinfizierungen um 21 % gegenüber 2019. Global gesehen, so stellt Sciensano fest, gehen die Zahlen seit einem Jahrzehnt aber stetig zurück.

„Es sieht so aus, als dass die HIV-Übertragung bei Männern mit belgischer Nationalität, die Sex mit anderen Männern haben, 2021 wieder zugenommen hat, trotz des steigenden Gebrauchs der präventiven HIV-Behandlung (PrEP). Dies wird aufgrund der steigenden Anzahl an akuten HIV-Infizierungen in 2021, die wieder die gleiche Zahl erreichte, wie 2019“, so Sciensano zu der Entwicklung.