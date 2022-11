Astronaut Raphaël Liégeois: Wird er der dritte belgische Raumfahrer?

Der mehrsprachige Diplomphysiker, Ingenieur und Biomediziner promovierte über das Thema medizinische Bilderzeugung im Gehirn bei dem bekannten Neurologen Steven Laureys (ULG Lüttich, VUB Brüssel). Liégeois dozierte u.a. an der Universität von Singapur, war Gastdozent an der renommierten École Polytechnique Fédérale in Lausanne sowie an der prestigeträchtigen US-Universität von Stanford.

Seit etwa anderthalb Jahren doziert er an der Universität von Genf über Methoden, um die Arbeit unseres Gehirns genauer analysieren zu können. Der Akademiker ist in seiner Freizeit aber auch Musiker (Piano, Orgel und Gitarre), Zirkuskünstler, Ballonfahrer und vielseitiger Sportler. 2017 radelte er mal eben mit seiner Lebensgefährtin von Singapur nach Namür. Jetzt besteht die Möglichkeit, dass er eine Reise antreten kann, die bedeutend mehr Kilometer erfordert.

Raphaël Liégeois wird einem seiner Vorgänger im All aus Belgien mit Sicherheit bald begegnen. Frank Dewinne, der 2002 und 2009 auf der ISS war, leitet heute das Europäische Zentrum für Astronautenausbildung (EAC) in Köln. Dort wird auch der 34-jährige neue Astronaut ab Frühjahr 2023 einer Ausbildung folgen.