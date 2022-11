Belgiens Hoher Rat für Justiz eröffnet eine außergewöhnliche Untersuchung des Polizistenmords in Schaarbeek

Der Hohe Rat für Justiz, der in Belgien die Arbeit des Gerichtswesens kontrolliert, beugt sich über die Frage, ob im Fall von Yassine M., der am 10. November am Brüsseler Nordbahnhof in Schaarbeek den Polizisten Thomas Monjoie mit einem Messer angegriffen hatte. Der Polizist erlag kurz darauf seinen Verletzungen. Der Rat will wissen, ob im Vorfeld der Tat Fehler gemacht wurden. Dies ist erst das zweite Mal überhaupt, dass der Rat in einem laufenden Ermittlungsfall Untersuchungen durchführt.