Die Eisenbahnergewerkschaften halten an ihrem dreitägigen Streik in der kommenden Woche fest

Die drei großen Eisenbahnergewerkschaften ACOD Spoor, ACV Transcom und VSOA Spoor kritisieren, dass viel zu wenig in die Bahninfrastruktur investiert werde und dass die Bahn viel zu wenig unternehme, um gegen den akuten Personalmangel vorzugehen.

Es fehlen jeweils rund 300 Techniker beim Infrastrukturdienstleister der Bahn - Infrabel - und Zugbegleiter bei der Bahn selbst. Das bedeutet, dass das Personal viele Überstunden leisten muss und dass Urlaubsanfragen abgelehnt werden. Deshalb drohen diese drei Gewerkschaften weiter mit einem Streik am Dienstag, den 29. November.

Drei Tage Streik

Die kleine Lokführergewerkschaft ASTB kündigte an, am 30. November und am darauffolgenden 1. Dezember ebenfalls die Arbeit niederzulegen. Sie ruft alle Lokomotivführer in Belgien dazu auf, sich diesem ersten 48-Stunden-Streik anzuschließen. Die ASTB will nicht nur gegen den hohen Arbeitsdruck aufgrund von Personalmangel streiken, sondern auch für mehr Sicherheit.

Der Streik von ACOD Spoor, ACV Transcom und VSOA Spoor beginnt am Montag, 28. November um 22 Uhr und endet am Tag darauf ebenfalls um 22 Uhr. Der Streik der Lokführergewerkschaft ASTB beginnt am 29. November und endet am 1. Dezember abends, dauert also 48 Stunden. Inwiefern dieser Streik den Bahnverkehr behindern kann, ist nicht abzusehen. Der große Streik allerdings wird deutliche Auswirkungen auf die Fahrpläne haben. <