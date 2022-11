Discounter testet einen elektrischen und selbstfahren Lieferwagen

Die ersten Testfahrten des CLEVON 1 genannten Lieferwägelchen erfolgten auf dem Parkplatz des Vertriebszentrums in Londerzeel und an diesem Mittwoch (23. November) erfolgte der erste Test auf dem Trajekt zwischen dem Vertriebszentrum und dem Abholpunkt von Collect&Co in der gleichen Stadt. Damit wurde zum ersten Mal ein selbstfahrendes Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr in Belgien bewegt.

CLEVON 1 ist mit drei Kameras vorne, zwei Seitenkameras und einer weiteren Kamera im Heck ausgerüstet und er verfügt über einen Kurzstrecken- und über einen Langstreckenradar, die Hindernisse, andere Verkehrsteilnehmer (Autos, Radfahrer, Fußgänger) erkennt und identifiziert. Das selbstfahrende Elektrofahrzeug kommuniziert über eine 4G-Verbindung mit seinem Fahrer im Kontrollraum. Zur Sicherheit werden hierbei zwei SIM-Karten von zwei unterschiedlichen Providern eingesetzt.