Kongo-Ausschuss: "Entschuldigungen aber keine Entschädigungen"

In den anderthalb Jahren Arbeit des zuständigen Ausschusses wurden insgesamt 144 Personen und Organisationen zur Kolonialgeschichte gehört. Aus all diesen Anhörungen und aus zahlreichen Dokumenten filtern sich 128 Empfehlungen zum Umgang mit diesem Teil der belgischen Geschichte heraus. Der Entwurf zum Abschlussbericht sei, so der Ausschussvorsitzende, „der größte gemeinsame Nenner“ der Arbeit und der Anhörungen.

Die Kammer solle das belgische Kolonialregime im Kongo und in Ruanda und Burundi als ein System verurteilen, das auf Ausbeutung und Beherrschung fußte. Man solle dahingehende Entschuldigungen anbieten, aber dabei nicht vergessen, dass „auch viele Belgier dort ihr Bestes gegeben haben.“

Dabei soll es nicht um Schuldgefühle gehen und auch nicht um individuelle Schuld Einzelner. „Diese Entschuldigungen sollen nicht einfach aus der Luft fallen. Dem muss Vorbereitung und Beratung vorangehen. Das Verfahren muss vorsichtig geführt werden und die Entschuldigungen müssen authentisch sein“, so De Vriendt dazu.

Ende des Jahres wird der Abschlussbericht abgerundet und die Ausschussmitglieder müssen ihn annehmen. Der Ausschussvorsitzende erinnert daran, dass Entschuldigungen und praktische Empfehlungen z.B. im Sinne mehr akademischer Aufarbeitung und Zusammenarbeit oder von einem Zugänglichmachen von Archiven sowie dem Kampf gegen Rassismus viel mehr Gewicht haben, als Entschädigungen: „Ich glaube viel mehr in nachhaltiges strukturelles Engagement, als in eine einmalige Ausbezahlung eines Schecks.“