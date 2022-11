Leck in einem Wasserturm: 1 Million Liter Trinkwasser gehen verloren

In Borsbeck in der Provinz Antwerpen ist am Dienstag ein Wasserturm ausgelaufen. Rund 1 Million Liter Trinkwasser liefen aus und sorgten für eine Überschwemmung in der Umgebung des Turms. Das Leck entstand bei Bauarbeiten an einer Wasserleitung, die zu diesem Wasserturm führte (Foto unten).