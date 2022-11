Premier De Croo zur EU-Kritik am Haushaltsentwurf: "Wir nehmen die Bemerkungen sehr ernst"

Kritik innerhalb der Regierung

Die frankophonen Sozialisten PS und die Fraktion der grünen Parteien Groen und Ecolo wiederholten in diesem Zusammenhang ihre Kritik, dass eine Reform der Verbrauchersteuer an eine permanente Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas und Strom nicht dazu dienen dürfe, den Haushalt auszugleichen. In dieser Frage scheint Premier De Croo einzulenken: „Wenn die Preise sehr hoch bleiben, werden wir nicht plötzlich die Tarife zusätzlich auf Basis der Fiskalität anheben.“

Gert Peersman, Volkswirt an der Universität Gent (UGent), sagte zum Haushaltsentwurf der belgischen Bundesregierung und zur dahingehenden Kritik der EU-Kommission gegenüber VRT NWS, dass unsere Regierung hier eine sehr schlechte Leistung zeigen würde: „Andere Länder steuern einen ausgeglichenen Haushalt an, doch in Belgien wird alles nur noch schlimmer.“