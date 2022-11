Weiter Probleme mit der Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen in Belgien

Pro Woche kommen mehr oder weniger 500 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Belgien an, doch in den letzten Wochen ist es kaum noch möglich, diese auch unterzubringen. Ihnen wird mittlerweile geraten, sich bei den belgischen Städten und Gemeinden selbst um Unterkünfte zu kümmern. Gelingt ihnen das nicht, bleiben sie auf der Straße.

Inzwischen ergeben Berechnungen, dass rund 60 % der hier ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine in Flandern untergebracht wurden und werden. Dies ist so zwischen den Ländern und Regionen in einem Verteilerschlüssel auch so festgelegt worden.

Davon leben etwa 50 % bei Freunden oder Familie. Rund 7.500 der Ukrainer in Flandern haben Unterkunft bei flämischen Familien gefunden und einige hundert weitere leben in Not- und Containerdörfern in Antwerpen und Mechelen.