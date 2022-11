Geburtsfotografin Barbara Stynen aus Geel gewinnt gleich drei Preise bei internationalem Wettbewerb

Die belgische Fotografin Barbara Stynen aus Geel (Provinz Limburg) hat beim Wettbewerb Birth Photographer of the Year, an dem Hunderte von Geburtsfotografen teilnehmen, zweimal Silber, einmal Bronze und einen Platz unter den Top 20 gewonnen. Stynen ist sie erst seit einem guten Jahr im Geschäft: "Die Nachfrage wird immer größer. Mütter sagen mir, dass sie sich diese Fotos am liebsten ansehen."