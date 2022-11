Verlängerung der Atomkraft: Die Liberalen der MR haben die Nationalisten der N-VA überzeugt

Der Energieausschuss der Kammer hatte am 18. September einen Gesetzentwurf gebilligt, mit dem der schrittweise Ausstieg aus der Kernenergie von 2015 auf 2025 verschoben werden soll. In diesem Rahmen verhandelt die Regierung außerdem mit dem Engie-Konzern über die Verlängerung der Laufzeit der Reaktoren Tihange 3 und Doel 4 bis 2035 .

Zwei Tage später, am 20. September, reichte die ehemalige Energieministerin Marie-Christine Marghem ihren Gesetzesvorschlag ein, der "alle bestehenden Kernkraftwerke erhalten" und "den erforderlichen Rahmen für die Entwicklung neuer Produktionseinheiten gewährleisten” will. Die frankophone Liberale will den Atomausstieg in Belgien stoppen.