Belgien unterstützt die Winterhilfe für die Ukraine mit 19 Mio. €

Die belgische Bundesregierung hat beschlossen, 19 Mio. € für die Ukraine freizumachen, damit sich das Land nach den schweren russischen Angriffen auf kritische Infrastruktur für den Winter wappnen kann. Belgiens Minister für Entwicklungszusammenarbeit Frank Vandenbroucke (Vooruit) sagte dazu, dass diese Gelder in erster Linie an Schulen und an Krankenhäuser gehe. Belgien stellt aber auch Gelder für das Programm „Grain from Ukraine“ bereit.