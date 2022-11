Black Friday: Die Geschäftswelt ist nicht überall in Belgien begeistert

An diesem Freitag locken auch in Belgien günstige Angebote im Rahmen des Black Friday in die Geschäfte. Doch dieser Schnäppchentag, der aus den USA kommend hier Einzug hält, ist nicht überall in der hiesigen Geschäftswelt beliebt. Einige machen gar nicht erst mit und auch die Einzelhandelsverbände sind nicht wirklich überzeugt.