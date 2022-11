Die schwerere Bestrafung von Gewalt gegen die Polizei wird schneller eingeführt

Die automatische Straferschwerung bei Gewalt gegen die Polizei ist bereits in den Entwurf für das neue belgische Strafgesetzbuch für 2025 aufgenommen worden, doch in dieser Woche wurde beschlossen, diese Maßnahme früher umzusetzen. Genauso, wie beim Sexualstrafrecht will Belgiens liberaler Justizminister den Bereich Gewalt gegen die Polizei auch noch ins derzeit greifende Strafgesetzbuch einfügen. Auf diese Weise kann die besprochene Straferschwerung schneller angewendet werden.

Neu im Rahmen dieser Abmachung ist ein Thema, dass bereits bei den Beratungen zwischen Justiz und den Polizeigewerkschaften auf dem Verhandlungstisch lag, nämlich der Bereich „Null-Toleranz bei Widerspenstigkeit“ sprich bei Widerstand gegen die Polizei bzw. die Staatsgewalt.

In Zukunft wird es immer gerichtliche Folgen bei Widerspenstigkeit geben, denn dabei Polizeibeamte derartig verletzt werden, dass es zu Arbeitsunfähigkeit bzw. zu Krankschreibungen kommt. Dass jede Staatsanwaltschaft in Belgien einen Referenzrichter bekommt, der sich speziell mit Gewaltfällen gegen die Polizei befasst, soll ebenfalls früher greifen und in das derzeitige Strafgesetzbuch aufgenommen werden.