"Expedition Simon Stevin": Mehr Plastikmüll in der Schelde als in der Nordsee

In den Augen des VLIZ sind die Bereiche treibender Abfall im Wasser, die Veränderung des Klimas und die sich anpassende Biodiversität drei große Herausforderungen in dieser Zeit. Darunter haben sowohl die Meere und die Ozeane zu leiden, als auch die Binnengewässer. Das Forschungsschiff „RV Simon Stevin“ untersuchte in dieser Woche diese drei Aspekte in der Nordsee, in der Westerschelde und in der Seeschelde.

Dabei erwies sich, dass sich die Konzentration von Micro- und Macroplasics zwischen Süß-, Salz- und Brackwasser unterscheiden. In den Süßwasserbereichen der Schelde sind sie vier- bis achtmal höher im Oberflächenwasser, als im Brackwasser und im Süßwasserteil.

