Gefängnisdirektoren schlagen Alarm: Zellen-Überbelegung durch zu viele U-Häftlinge

Die Gefängnisdirektoren in Belgien schlagen Alarm, weil die Gefängnisse in unserm Land weiter überbelegt sind. Laut einer Meldung der flämischen Tageszeitung Het Nieuwsblad liegt dies auch daran, dass derzeit zu viele Untersuchungshäftlinge in den Haftanstalten untergebracht werden müssen. Doch die Zellen-Überbelegung ist in Belgien nichts neues.