Lifetime Achievement Award für die belgische Band Vaya Con Dios

Das erste Album „Vaya Con Dios“ kam 1988 heraus und gleich die erste Single „Just a friend of mine“ sorgte für Aufsehen, denn der Sound aus Latin, Soul, Blues, Gypsy Music, Flamenco, Chanson, Jazz und Swing kam gut an, vor allem in den Benelux-Ländern, in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Skandinavien. Nicht selten tauchten damals auch Videos von Vaya Con Dios auf MTV auf.

Die Band als solche hatte nicht wirklich lange Bestand und im Laufe der Jahre wechselte die Besetzung. Erst 2014 nahm Vaya Con Dios mit einem letzten großen Konzert im „Vorst Nationaal“ in Brüssel Abschied von Publikum.

Vor kurzem brachte Dani Klein mit der Platte „What’s a woman“ eine Art Best Of von Vaya Con Dios heraus, auf der sie die alten Hits nur mit Klavierbegleitung noch einmal einspielte. Die MIA’s werden am 26. Januar verliehen.