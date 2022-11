Alkohol am Steuer: Schon bald schnellerer Entzug des Führerscheins?

Wie er in seinem im Parlament eingereichten Grundsatzpapier für 2023 erläutert, will der Minister ein Signal für eine Verschärfung der Sanktionen wegen riskanten Verhaltens im Straßenverkehr abgeben. "Ich unterstütze die Standardisierung des sofortigen Führerscheinentzugs ab 1,2 Promille (1,2g) anstelle von 1,5", sagt Georges Gilkinet. Hierbei handelt es sich um den vorläufigen Entzug, bevor der Fahrer vor einem Richter erscheinen muss. Es ist durchaus der Wille des Ministers, den Führerschein schneller zu entziehen, wenn Alkohol am Steuer festgestellt wird. Sowieso werden jetzt während der Fußball-WM und bis in den Januar in ganz Belgien deutlich mehr Polizeikontrollen angekündigt.

"Die furchtbaren Zahlen im Bereich der Verkehrssicherheit sind kein unabwendbares Schicksal, sondern müssen uns im Gegenteil zum Handeln bewegen. Ich arbeite seit zwei Jahren daran, mit Maßnahmen, die sich nach und nach konkretisieren", so wird Georges Gilkinet von den Sudpresse-Zeitungen zitiert.