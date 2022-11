Belgiens Premier De Croo und Ministerin Lahbib besuchen Kiew: "Wir wollen wirklich etwas bewirken“

Die diplomatischen Beziehungen zwischen Belgien und der Ukraine waren schon immer sehr gut. Dann gab es aber den Vorfall mit Außenministerin Lahbib, einer ehemaligen Rundfunkjournalistin. "Letztes Jahr war sie als RTBF-Journalistin über Russland auf die Krim gereist. Nach ukrainischem Recht ist der einzige offizielle Weg, die Krim zu betreten, der über die Ukraine selbst", erklärt Balliauw.

"Diese Falten scheinen jetzt ausgebügelt zu sein. Die Tatsache, dass Lahbib De Croo begleitet, ist ein Zeichen dafür, dass dies für die Ukraine kein großes Problem mehr darstellt. In Kiew gilt Belgien als zuverlässiger Alliierter, der in den Augen der Ukraine möglicherweise aber noch nicht genug getan hat. Das Ziel dieses Besuchs ist es, diesen Eindruck zu korrigieren."

"Wir sehen, dass Russland Ihre Bevölkerung und Ihre Energieinfrastruktur ins Visier nimmt, um Ihre Bevölkerung in Dunkelheit und Kälte zu treiben. Deshalb ist es heute, in diesem schwierigen Moment, wichtig, hier zu sein", erklärte De Croo gegenüber Zelenski. Er versprach, "die belgische Unterstützung so lange fortzusetzen, wie sie benötigt wird" und "wir werden alles tun, was nötig ist".

De Croo dankte dem ukrainischen Volk für seine "führende Rolle, nicht nur in diesem Krieg, sondern auch in der Welt ". "Es lohnt sich, für die Demokratie zu kämpfen. Ich bin überzeugt, dass wir in ein paar Jahren nicht nur auf diesen sinnlosen Krieg und die Gräueltaten zurückblicken werden, sondern auch auf Ihren Mut. "