Großbrand in limburgischem Pelletsunternehmen in Ham

Am Samstagmorgen gegen 1 Uhr brach in der Pelletfirma Pelcon in Ham in der Provinz Limburg ein Feuer aus. Das Unternehmen war zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr musste stundenlang Wasser sprühen, bevor sie die Flammen löschen konnte, die sich über das in den Lagerhallen befindliche Holz schnell ausbreiteten.