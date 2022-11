Jeder sechste Immobilienbesitzer in Belgien besitzt mindestens zwei Wohnungen

Von den 4,9 Millionen Belgiern, die über Immobilienvermögen verfügen, besitzen 854.914 mehr als ein Haus oder eine Wohnung, manchmal auch als Miteigentümer oder Nutzungsberechtigter. Diese Zahlen des belgische Finanzministeriums veröffentlichten am Samstag die Wirtschaftszeitungen L'Echo und De Tijd und sie wurden der Redaktion von VRT NWS bestätigt. Neben dem eigenen Haus handelt es sich dabei häufig um einen Zweitwohnsitz für den Urlaub, eine Studentenbude für den Nachwuchs oder eine vermietete Immobilie. In vielen Fällen haben diese Investoren dazu beigetragen, die Preise für belgische Immobilien in die Höhe zu treiben, was es für junge Haushalte noch schwieriger macht, eine eigene Wohnung zu kaufen.