Panne im Vorfeld des Terror-Prozesses: Opfer irrtümlich als Geschworenen-Kandidaten einberufen

Das Gericht könnte noch während der Anhörung am Mittwoch weitere angehende Geschworene freistellen. Es ist die Vorsitzende, die diese Gunst gewähren oder ablehnen wird, nachdem sie die Argumente jeder einzelnen Person, die eine Entbindung von dieser Bürgerpflicht beantragt, angehört hat. Sobald die Frage der Freistellungen geklärt ist, was einige Zeit dauern könnte, wird das Gericht die Auslosung an sich durchführen. Die gesamte Verteidigung und die Staatsanwaltschaft, die über die Namen, Vornamen und Berufe der Geschworenen verfügen, haben jeweils 18 Ablehnungsmöglichkeiten. Das Gericht kann auch Kandidaten ablehnen, wenn die Parität von Männern und Frauen nicht erreicht wird. Sobald die Zusammensetzung der Jury feststeht, werden die Geschworenen vereidigt.

Die Verhandlungen beginnen dann am Montag, den 5. Dezember um 9 Uhr. Ursprünglich sollte der Prozess im Oktober beginnen, doch das Verfahren wurde aufgrund der inadäquaten Größe der Boxen für die Angeklagten verschoben. Diese wurden mittlerweile abgerissen und durch eine einzige große, sichere Sitzgruppe (Foto) ersetzt, die es den Angeklagten ermöglicht, besser mit ihren Anwälten zu kommunizieren und sich besser Gehör zu verschaffen.

Sieben Angeklagte werden dort Platz nehmen und von jeweils zwei oder drei Polizisten umgeben sein. Die beiden letzten, Smail Farisi und Ibrahim Farisi, die auf freiem Fuß erscheinen, werden vor der Box platziert. In diesem außergewöhnlichen Prozess, der für sechs bis neun Monate Verhandlungsdauer angekündigt ist, werden zehn Männer angeklagt, von denen Osama Atar fehlt. Er soll in Syrien gestorben sein. Bei den anderen neun handelt es sich um Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi, Smail Farisi und Ibrahim Farisi.

Den ersten acht wird die Beteiligung an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung, terroristischer Mord an 32 Personen und versuchter terroristischer Mord an 695 Personen vorgeworfen. Der neunte muss sich lediglich wegen Beteiligung an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung verantworten.