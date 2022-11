Blamage bei der Fußball-WM: Belgiens Rote Teufel verlieren mit 0:2 gegen starkes Marokko

Es war eine dieser ersten Halbzeiten, in denen die Vernunft über das Risiko siegte - Marokko konnte durchaus auf einen Punkt wetten.

Die Roten Teufel? Angesichts des bevorstehenden Spiels gegen Kroatien ist es wahrscheinlich besser, sich keine allzu großen Hoffnungen mehr zu machen. Eden Hazard zeigte noch einmal was in ihm steckt, wie in seinen besten Tagen, fand aber Munir auf seinem Weg.

Mertens, der zusammen mit Tielemans eingewechselt wurde, prallte ebenfalls mit dem marokkanischen Ersatztorwart zusammen. Danach schoss Boufal knapp am Kasten von Courtois vorbei.

Unsere nationale Nummer eins hatte zum ersten Mal seit langer Zeit einen relativ ruhigen Nachmittag. Aber selbst der beständigste Faktor unserer National-Elf kann in solchen Momenten überrascht werden. Bei einem Freistoß von Sabiri eine Viertelstunde vor Schluss ließ Courtois - trotz Ermahnung vor der Halbzeit - den Ball im kurzen Eck eintrudeln.

Plötzlich galt Alarmstufe Rot für die Belgier, die zehn Minuten vor Schluss Romelu Lukaku von der Reservebank holten.

Zu spät. Von diesem Gegentreffer konnten die Belgier sich nicht mehr erholen. Aboukhlal brachte die Teufel mit dem 0:2 in der Nachspielzeit dann auch völlig aus dem Konzept. Roberto Martinez hat vor dem alles entscheidenden Spiel am Donnerstag gegen Kroatien noch viel zu tun. Vielleicht reicht dann nur ein Sieg, damit es für die Roten Teufel in Katar weitergeht.