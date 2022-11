Extremer Fall einer Verkehrsaggression: Messerangriff auf Autofahrer in Geluwe

In Geluwe, in der Nähe von Wervik (Provinz Westflandern), hat ein Fußgänger am Freitagabend einen Autofahrer mit einem Messer verletzt. Die Person lief vor dem PKW und wurde wütend, als der Autofahrer ihn aufforderte, die Fahrbahn freizugeben. Der Autofahrer erhielt mehrere Messerstiche, konnte das Krankenhaus aber inzwischen wieder verlassen. Die Staatsanwaltschaft von Westflandern bestätigte die Meldung am Sonntag.