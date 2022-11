Fußball-WM in Katar: Um 14:00 Uhr spielt Belgiens National-Elf gegen Marokko

Und zu sehen sind auch die Spieler, darunter Torhüter Thibaut Courtois, so wichtig im ersten Spiel gegen Kanada, das die Belgier mit 1:0 gewannen. In seinem Gefolge steht Eden Hazard, der wieder in der Startelf steht. Bekommt Romelu Lukaku heute Spielminuten oder nicht? Und können wir wieder auf unseren Starspieler Kevin De Bruyne zählen?

Marokko holte im ersten Spiel gegen Vizeweltmeister Kroatien ein Unentschieden. Es wird also kein leichtes Spiel für die Roten Teufel.

Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez äußerte sich in den Mittagsnachrichten von VRT NWS: „Heute ist es wichtig, dass wir die Eins-gegen-Eins-Situationen gut kontrollieren. Boufal, Ziyech, das sind marokkanische Spieler, die uns herausfordern können. Es ist wichtig, dass wir defensive Qualitäten im Mittelfeld haben. Thorgan Hazard ist gewachsen, seit wir hier sind. In den letzten zwei Tagen hat er im Training sehr gut ausgesehen und war voller Tatendrang. Das werden wir heute brauchen.“