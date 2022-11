Die westflämische Gemeinde Ruiselede stimmt gegen die Fusion mit der Nachbargemeinde Wingene

An der kommunalen Volksabstimmung in Ruiselede nahmen am Sonntagvormittag 1.917 Personen teil. Davon stimmten 1.753 Personen gegen den Zusammenschluss mit der Nachbargemeinde Wingene, den die Gemeindeverwaltung ab 1. Januar 2025 plant. Es gab 139 Ja-Stimmen für die Fusion und 25 ungültige Stimmen.

Das Volksbegehren ging auf die Initiative einiger Einwohner zurück, die mit der Entscheidung über die geplante Fusion nicht einverstanden waren. Sie hatten genügend Unterschriften gesammelt, um ein kommunales Referendum zu organisieren. Und das war auch berechtigt, denn mit 1.917 Teilnehmern gab es etwa doppelt so viele Teilnehmer wie benötigt.

Marc Vandaele, einer der Initiatoren, ist zufrieden: "Es ist überwältigend, damit haben wir nicht gerechnet, wir leben ein bisschen in Euphorie. Natürlich ist das Referendum nicht bindend. Ich vermute, dass die Stadtverwaltung die Fusion vorantreiben wird, aber sie wird trotzdem auf großen Widerstand bei den Bürgern von Ruiselede stoßen, denn diese haben sich ohnehin klar geäußert, denke ich. Dies ist ein überdeutliches Signal, das Sie nicht ignorieren dürfen. Andernfalls wird die Demokratie ausgehöhlt. "

Der Gemeinderat von Ruiselede hatte zur Nichtteilnahme am Referendum aufgerufen und ist nun der Meinung, dass auch diese Nichtwähler als Befürworter der Fusion in das Ergebnis einfließen sollten. "In Ruiselede gibt es 4.500 Wahlberechtigte. Von diesen können wir nun sagen, dass 61 Prozent für und 39 Prozent gegen die Fusion sind", begründet Bürgermeister Greet De Roo (RDK).

Was wird die Stadtverwaltung nun mit dem Ergebnis des Referendums anfangen? "Wir haben bereits im Voraus angekündigt, dass wir nicht sofort reagieren werden. Wir werden uns das ansehen und prüfen und dann eine Erklärung abgeben.“