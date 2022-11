Verdacht auf Misshandlung autistischer Schüler in einer Schule in Ninove: Krisendirektor eingesetzt

Die zum Schulnetzwerk GO! gehörende Sekundarschule in Ninove (Ostflandern), in der es zu möglichen Fällen von Misshandlung autistischer Schüler gekommen ist, hat einen Krisendirektor ernannt, "um die Ruhe wiederherzustellen". Die Lehrkräfte, die möglicherweise in die Vorfälle verwickelt waren, werden vorerst im Dienst bleiben.