Das Lohnabkommen der belgische Regierung steht: Konsumschecks und höhere Mindestlöhne

Das Kernkabinett der belgischen Bundesregierung hat ein Abkommen erreicht, mit dem die Tarifverhandlungen zwischen den Arbeitgebern und den Gewerkschaften in der Privatwirtschaft wieder in Gang gebracht werden soll. Darin enthalten sind Konsumschecks für Arbeitnehmer von bis zu 500 €, wenn diese in einem Unternehmen arbeitet, das gute Gewinne generiert. Das Arbeitslosengeld soll langsamer steigen und die damit freiwerdenden Mittel sollen für höhere Mindestgehälter verwendet werden. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände kritisieren das Abkommen bereits bis hin zur Ablehnung.