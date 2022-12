Die einzigartigen "Schwarzen Handschriften" sind nur dieses Wochenende in Brüssel zu bewundern

Das Buch „Basses Danses“ aus der Zeit der burgundischen Herzöge ist ein außergewöhnliches Buch. Es ist die einzige bekannte „Schwarze Handschrift“ der Welt und aufbewahrt wird eines der sieben weltweit bekannten Exemplare im Museum der Königlichen Bibliothek in Brüssel (KBR Museum). Sieben originale Seiten aus dieser Schriftensammlung sind am Wochenende des 3. und 4. Dezembers in der KBR zu sehen.