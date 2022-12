Eine vertikale Windkraftanlage liefert Strom im Hasselter Ortsteil Kiewit

An der Sportsite von Hasselt-Kiewit ist am Montag die Montage einer vertikalen Windkraftanlage abgeschlossen worden (Foto). Die Rotorblätter wurden dazu auf ihre Turbine bzw. auf ihre Achse montiert. Vertikale Windkraftanlagen haben den Vorteil, dass sie keinen Schlagschatten produzieren, was häufig zu Protesten gegen herkömmliche Windräder führt und sie funktionieren offenbar bei schlechtem Wetter besser, als „normale“ Windkraftanlagen.