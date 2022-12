Festnahmen nach den Fußball-Krawallen in Brüssel - Randale auch in anderen Städten

Randale auch an anderen Stellen

Auch in anderen Brüsseler Ortsteilen kam es nach dem WM-Spiel zu Randale, z.B. am Paviljoenplein in Schaarbeek, an den Zwarte Vijvers in Sint-Jans-Molenbeek und am Barraplein in Anderlecht. Auch hier griff die Brüsseler Polizei, die auf diese Krawalle vorbereitet war, entschieden ein.

In Antwerpen randalierten Jugendliche in der Einkaufsmeile Meir, die zum 1. Advent und zum Black Friday-Wochenende mit geöffneten Geschäften lockte. Hier wurde Straßenmobiliar beschädigt und in einigen Läden kam es zu Plünderungen. Dabei wurden etwa ein Dutzend Personen festgenommen. Auch andernorts in Antwerpen kam es zu Zwischenfällen. In Borgerhout wurde eine Journalistin des Privatsenders VTM angegriffen.

Krawalle nach dem Fußballspiel gab es auch in Lüttich, wo z.B. kurz nach Spielende eine Polizeiwache im Stadtteil Droixhe angegriffen wurde. An der Place Saint-Lambert wurde Weihnachtsdekoration beschädigt und es wurden Fenster eingeschlagen. In einigen Straßen wurden auch Nightshops angegriffen und verwüstet.