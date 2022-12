Nach Chaos in Schipol: Die Fluggesellschaft Corendon verlagert Flüge zum Brussels Airport

Am Flughafen Schipol herrscht seit einiger Zeit ein Chaos durch Personalmangel im Sicherheitsbereich. Im vergangenen Sommer z.B. mussten Fluggäste lange auf ihre Abfertigung warten, wodurch die ihre Flüge oder ihre Anschlüsse verpassten. Coredon gab dazu bekannt, dass die Airline dadurch rund 10 Mio. € Schaden erlitten hat.

Doch es liegt auch ein weiterer Grund für Corendon vor, Brüssel Schipol vorzuziehen. Am niederländischen Flughafen werden die Tarife für die Fluggesellschaften erhöht und die Niederlande heben zudem die Flugsteuer an.

Dadurch werde es für Corendon attraktiver, in Richtung Brussels Airport umzuziehen, so De Telegraaf weiter. Die Airline rechnet damit, im kommenden Sommer von Brüssel aus 260.000 Flugreisen absetzen zu können. Bisher verkauft Corendon rund 150.000 Flüge ab Brüssel.

Die Fluggesellschaft fliegt in erster Linie Ferienziele in der Türkei und in Südeuropa an. Corendon Airlines ist eine türkische Fluggesellschaft mit Sitz und Basis Antalya. Sie ist eine Schwestergesellschaft der niederländischen Corendon Dutch Airlines und der maltesischen Corendon Airlines Europe.