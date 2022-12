Von Dienstag bis Donnerstag: Drei Tage Bahnstreik in Belgien

Streikende Lokführer

Am Mittwoch, 30. November und am Donnerstag, 1. Dezember, legt die kleinere Lokführergewerkschaft ASTB die Arbeit nieder. Hier beginnt der Streik am Dienstag, um 22 Uhr und endet am Donnerstag, 22 Uhr - dauert also 48 Stunden. Es ist nicht wirklich abzusehen, wie groß die Auswirkungen des ASTB-Streiks wirklich sein wird, aber viele Lokführer gehören diesem Verband an. Möglicherweise können also auch an diesen Tagen viele Züge in Belgien ausfallen. Die NMBS/SNCB rechnet aber damit, dass dann rund die Hälfte aller Züge fahren wird.