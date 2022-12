Die Inflation ist in Belgien im vergangenen Monat nach längerer Zeit gesunken

Auch der Verbraucherindex, auch Spilindex genannt, ist wieder überschritten worden. Das ist nun schon im zweiten Monat in Folge der Fall und schon das fünfte Mal in diesem Jahr. Das bedeutet, dass die Gehälter im öffentlichen Dienst und die Sozialbezüge um weitere 2 % steigen, was auch der Fall in den meisten Sektoren in der Privatwirtschaft der Fall ist.

Allerdings folgen die Lohn- und Gehaltsanstiege je nach Sektor oder Tarifabkommen in einem eigenen Rhythmus. Rund 1 Million Arbeitnehmer werden im Januar etwa 11 % mehr Gehalt auf ihrem Lohnzettel haben.