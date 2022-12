Erneut Kritik am belgischen Gefängniswesen - Diesmal vom Europarat

Diese und andere Mängel führen dazu, dass es in den belgischen Gefängnissen nicht selten zu Gewalt unter den Häftlingen komme und zu aggressivem Verhalten gegenüber dem Wachpersonal. Der Europarat empfiehlt, das Personal in den Gefängnissen besser auszubilden und besser zu motivieren, damit Gewalt vermieden werden kann und dass das Wachpersonal mögliche Aggressoren schneller bemerke.

Eine weitere Anmerkung betrifft die Aktivitäten für Häftlinge. Hier stellt das CPT fest, dass es kaum Veranstaltungen außerhalb der Zellen gebe. Die übergroße Mehrheit der Häftlinge würde 23 Stunden am Tag in den Zellen verbringen. Das betreffe vor allem Untersuchungshäftlinge.

Die belgische Bundesregierung müsse etwas gegen die große Zahl Häftlinge generell in Belgien unternehmen, heißt es weiter in dem Bericht zu den Haftanstalten des Europarates: „Es liegt ein großes Langzeitproblem im gesamten Haftsystem in Belgien vor.“ Dies habe auch mit dem akuten Personalmangel, zu vielen offenen Stellen, Abwesenheit durch Krankheit und häufigen Streiks in den Gefängnissen zu tun, was ebenfalls am überholten Gefängniswesen in Belgien liege.