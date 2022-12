Hungerstreik seit 2 Wochen: Olivier Vandecasteele sitzt seit 9 Monaten im Iran in einer Zelle

Der belgische Mitarbeiter einer Nichtregierungsorganisation, Olivier Vandecasteele (Foto) befindet sich seit rund 9 Monaten in einem Gefängnis im Iran, doch warum er dort festgehalten wird, ist unklar, auch wenn ihm der Iran „Spionage“ vorwirft. Wie jetzt bekannt wurde, ist Vandecasteele vor 2 Wochen in einen Hungerstreik getreten, um so gegen seine Behandlung zu protestieren.