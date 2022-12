Landwirtschaftsminister Brouns: "Gesunde, nachhaltige und lokale Lebensmittel für Flandern"

Er wolle, dass Flandern in dieser Hinsicht selbständiger und innovativer werde. Gerade die unterbrochene Zufuhr von Weizen und Korn aus der Ukraine zeige deutlich, dass wir unsere Versorgungssicherheit strategischer angehen müssen. Weiter will der Minister aber auch erreichen, dass alle Mitspieler in der lokalen und regionalen Lebensmittelproduktion ehrliche Preise für ihre Produkte erhalten.

Brouns will, dass mit den jährlich zur Verfügung stehenden 12 Mio. € in Flandern eine Art „Silicon Valley“ für nachhaltige Landwirtschaft entstehen kann. Diese Mittel passen in die sogenannte „Go4Food!“-Lebensmittelstrategie. Diese umfasst 19 Ziele, wie z.B. gerechte Preise für Produzenten und Kunden oder auch den Kampf gegen „Lebensmittel-Ungleichheit“.