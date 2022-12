Lehrer unter Verdacht: Fragen von Klausuren gegen Nacktfotos?

Die Staatsanwaltschaft von Lier in der Provinz Antwerpen hat Ermittlungen zu einem Fall von grenzüberschreitendem Verhalten aufgenommen. Dabei geht es um einen Lehrer am Sint-Aloysius-Institut in Lier, dem Fehlverhalten vorgeworden wird. Diese Ermittlungen sollen feststellen, ob es sich bei dem Fall um strafbare Handlungen handelt.